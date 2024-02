Fiorentina, di tutto per la Champions: Belotti è ufficiale e per Gudmundsson si tratta ancora 

Mercato viola

Traballa il muro del Genoa per l'attaccante islandese: la società viola non molla la presa e alza l'offerta

© twitter La classifica dice che il quarto posto e la Champions distano solamente due punti. E allora la Fiorentina gioca il tutto per tutto per rinforzare la rosa a disposizione di Italiano e provare a inseguire fino in fondo la prestigiosa qualificazione all'Europa più nobile. Andrea Belotti è ufficiale: l'attaccante arriva in prestito dalla Roma e proprio in maglia viola insegue un personale rilancio e magari una chance con la Nazionale per l'Europeo. Ma non è finita qui.

Gudmundsson, la trattativa continua Salutato Yerry Mina, appena sbarcato a Cagliari, la Fiorentina non ha intenzione di mollare la trattativa per arrivare ad Albert Gudmundsson, anzi. La società è convinta che il muro alzato fin qui dal Genoa possa essere sul punto di crollare. Il club ligure, infatti, è stato deciso nel rifiutare le offerte per il suo giocatore, con la convinzione che in estate possa valere ancora di più. Ma la Fiorentina sembra pronta ad alzare l'offerta, che inizialmente contava su una ventina di milioni e che potrebbe spingersi fino a 25, anche se il "prezzo giusto" valutato dal Genoa è 30 milioni.

Il Genoa pronto a cedere La trattativa resta complessa perché i rossoblu non vorrebbero vendere a gennaio. Ma in teoria con Vitinha hanno già anche un sostituto e la situazione di classifica è tranquilla. Da oggi, tra l'altro, la squadra è in Toscana in vista della gara con l'Empoli e non è escluso che tra le parti ci sia un incontro di persona per sbloccare l'affare Gudmundsson proprio nelle ultime ore di mercato. Il giocatore dal canto suo ha già dato l'ok al trasferimento a Firenze.