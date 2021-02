Roma, tregua tra Fonseca e Dzeko ma con la Juve non ci sarà

ROMA

Edin Dzeko è tornato ad allenarsi a Trigoria agli ordini di Paulo Fonseca. Il tecnico della Roma e l'attaccante hanno "firmato" una sorta di pace per continuare insieme il percorso e chiuedere al meglio la stagione che ora entra davvero nel vivo. Dzeko resta tuttavia defilato perché la ruggine rimane. Oggi ci sarà alle 15:30 la conferenza stampa del ds Pinto che proverà a chieriere gli aspetti della vicenda e si avrà così la versione ufficiale del club giallorosso. afp

Per il momento la tensione c'è ed è ancora palpabile tanto che per la sfida di sabato alle 18 contro la Juventus all'Allianz Stadium di Torino, l'allenatore giallorosso non è intenzionato a schiarare il bosniaco.