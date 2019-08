Roma, Totti: "Spero che il derby vada come ogni romanista spera"

Francesco Totti si appresta a vivere, dopo tanti anni, il primo derby da non tesserato della Roma: "Impensabile, inimmaginabile per me: ma è successo. E allora lo vedrò da tifoso e spero finisca come desidera ogni romanista". L'ex dirigente giallorosso in esclusiva a Sportmediaset dà i voti agli allenatori: "Inzaghi conosce meglio cosa vuol dire derby a Roma ma Fonseca ha fatto subito colpo su giocatori e dirigenza. Sarà una bella partita"