Roma, Totti: "Non esiste un altro come me, ma lo troverò"

INTERVISTA SOCIAL

Francesco Totti è sempre più protagonista sui social. Dopo la diretta con Luca Toni, il Pupone ha accettato l'invito dell'ex compagno Vincent Candela con cui ha vinto lo scudetto con la Roma: "Non vedo in giro un altro come me, ma lo troveremo insieme - ha commentato Totti, oggi impegnato con la sua agenzia per trovare nuovi talenti -. Essere romano e romanista è un vanto, la Roma è una mia seconda pelle e questa cosa non me la leverà mai nessuno".

Dopo l'esperienza da dirigente della Roma, già ampiamente commentata a tempo debito, Totti ha ora un nuovo lavoro come scopritore di giovani talenti nella capitale. Le sue agenzie ora sono chiuse per la pandemia di coronavirus, ma l'obiettivo è sempre lo stesso: "Vedo calciatori giovani, voglio far crescere i ragazzi nel migliore dei modi e voglio far sì che crescano onestamente come son cresciuto io. Con valori importanti. Per questo sto cercando in giro per il mondo nuovi talenti. Tieniti libero - ha poi scherzato, ma non troppo, Totti riferendosi a Candela - che ti porto via dalla Roma (dove è opinionista)! Farai parte della mia scuderia. Adesso ti tocca lavorare".

Totti e Roma, infine, è un binomio che non si romperà mai come ha assicurato il Pupone su Instagram: "La Roma non me la leverà mai nessuno dalla testa e dal cuore. Per me la Roma è la Roma. La mia seconda pelle. Non ci saranno altri giocatori o persone che mi leveranno questa cosa. È stato, anzi, è un vanto essere romano e romanista".