Roma, Totti Jr rimane: confermato nell'Under 15

27/06/2019

La dinastia Totti a Trigoria andrà avanti. Nonostante il burrascoso e polemico divorzio di papà Francesco , il figlio Cristian continuerà a giocare nelle giovanili della Roma. Classe 2005, prima attaccante e ora mezzala, Totti Jr è stato inserito nella rosa dell’ Under 15 nazionale per la prossima stagione e potrà così continuare in casa la sua crescita personale. Lo riporta il quotidiano 'La Repubblica".

Nell'estate del grande addio, c'è un Totti che non lascia la Roma. Di Cristian, il primogenito, tutti parlano benissimo: come ragazzo, prima di tutto. Umile, legato ai compagni, altruista, per nulla prima donna, sempre pronto alla battuta come l'illustre genitore, a settembre si distinse anche per un gesto di fair play evitando di segnare per soccorrere il portiere. E se il passare degli anni non ne ha intaccato il carattere, ne ha modificato il ruolo. Da attaccante duttile, come papà Francesco, Cristian con la crescita sta evolvendo e si è trasformato in una mezzala, un numero otto.