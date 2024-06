Roma, Totti: "De Rossi è l'uomo giusto, spero la società lo sostenga"

EURO 2024 è alle porte, Luciano Spalletti e gli Azzurri sono pronti a provare a fare un'altra impresa come nel 2021. A fare il tifo, come tutti, c'è anche Francesco Totti che col ct ha ricucito: "Il rapporto è sempre stato splendido, c'è stato solo un momento di appannamento che ci siamo messi alle spalle da persone adulte". L'Italia non ha convinto in amichevole contro la Turchia: "Queste partite contano fino a un certo punto. Quando inizierà l'avventura all'Europeo la Nazionale farà vedere il proprio valore".