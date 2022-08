Roma: tegola Wijnaldum, frattura della tibia destra

ROMA

Il centrocampista giallorosso si è infortunato nell'ultimo allenamento. Ulteriori controlli nei prossimi giorni, lungo stop

© ipp Bruttissime notizie per la Roma e per José Mourinho alla vigilia dell'esordio all'Olimpico in campionato contro la Cremonese (gara in programma domani alle 18.30): "In seguito a un trauma riportato durante la seduta odierna di allenamento, Wijnaldum è stato sottoposto in serata ad accertamenti clinici che hanno evidenziato la frattura della tibia destra - si legge nel comunicato del club giallorosso - Il calciatore sarà sottoposto a ulteriori controlli nei prossimi giorni". "FORZA GINI!", le parole di incoraggiamento della Roma al suo centrocampista.

Wijnaldum è arrivato alla Roma in questa sessione di mercato in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni dal Psg. All'esordio in campionato a Salerno, l'olandese è entrato in campo al 34' della ripresa al posto di Zaniolo. Mourinho dovrà fare a meno di lui per un lungo periodo. Società, calciatore ed entourage stanno valutando quale possa essere la soluzione migliore tra la terapia conservativa e l'intervento chirurgico.