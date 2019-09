Roma, tegola Under: sarà out per 5 settimane

L'INFORTUNIO

Nuovo infortunio muscolare in casa Roma, il quinto da inizio stagione. Dopo Perotti, Spinazzola, Pastore e Zappacosta, anche Cenciz Under è costretto a entrare nell'infermeria. L'attaccante turco, che si è fatto male con la sua nazionale, si è sottoposto agli esami di rito che hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia destra. Fonseca dovrà fare a meno di lui per le prossime cinque settimane.

Con oltre un mese di stop, l'attaccante dovrebbe saltare le partite con Sassuolo, Istanbul Basaksehir, Bologna, Atalanta, Lecce, Wolfsberger e Cagliari. Se non ci saranno contrattempi, potrebbe rientrare dopo la sosta di ottobre, il 20 a Marassi contro la Sampdoria. Una brutta tegola per Fonseca, che in questo inizio di stagione aveva puntato sulla classe e le giocate del turco, a segno contro il Genoa e titolare nel derby. L'anno della consacrazione non parte di certo nel migliore dei modi.

