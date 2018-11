Roma, tegola Dzeko per Di Francesco: il bosniaco fuori 20 giorni

30/11/2018

Nonostante la qualificazione agli ottavi di Champions League , la Roma sta vivendo un periodo difficile: in netto ritardo in campionato, contestata dai propri tifosi e anche con l'infermeria piena in vista del big match di domenica sera all'Olimpico contro l 'Inter . Per la sfida contro Spalletti Di Francesco deve affrontare una vera e propria emergenza, non ci saranno infatti Stephan El Shaarawy, Lorenzo Pellegrini e soprattutto Edin Dzeko , per cui lo stop potrebbe essere piuttosto lungo, circa venti giorni.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, gli esami strumentali a cui è stato sottoposto l'attaccante per il problema accusato alla vigilia della sfida contro il Real Madrid, avrebbero evidenziato una lesione alla coscia tra il primo e il secondo grado che potrebbe costringere Dzeko a restare fuori quasi un mese. Per stabilire con esattezza i tempi di recupero saranno necessari ulteriori esami, ma la sensazione è che il bosniaco salterà sicuramente le gare contro Inter, Cagliari, Viktoria Plzen e Genoa e rischia seriamente di non essere a disposizione neanche il 22 dicembre, quando i giallorossi faranno visita alla Juventus.

Proprio nella gara dello Stadium contro i bianconeri dovrebbe invece fare il suo ritorno in campo El Shaarawy, che durante la gara persa contro il Real Madrid ha riportato una lesione di secondo grado al flessore destro e, come Lorenzo Pellegrini che ha avuto più o meno lo stesso problema ad Udine, sarà out per circa quattro settimane.

Insomma, gli unici sorrisi a Trigoria riguardano Pastore e Perotti, che dopo un lungo stop in settimana sono finalmente tornati ad allenarsi con il gruppo e dovrebbero essere tra i convocati per la gara con l'Inter di domenica sera. Il Flaco si candida addirittura a vestire una maglia da titolare, mentre il suo connazionale dovrebbe accomodarsi in panchina per lasciare spazio al 'tridente verde' di casa giallorossa: Kluivert, Under e Schick. Un tridente giovanissimo appunto (62 anni in tre), ma purtroppo per Di Francesco anche molto poco prolifico, tanto che finora in campionato hanno segnato soltanto due reti in tre.



Una dei gol, segnato alla sua ex Sampdoria (che si dice voglia riportarlo a Genova a gennaio), porta la firma di Schick, che però dopo essersi sbloccato ha deluso e in generale non ha mai convinto durante la sua avventura nella Capitale. Tutti gli occhi all'Olimpico saranno puntati sull'attaccante ceco, che è stato l'acquisto più caro della storia della Roma (40 milioni) ma non è ancora riuscito ad incidere e se dovesse continuare così nella prossima sessione di mercato potrebbe davvero fare le valigie.