Roma, stadio Olimpico sold out per la finale di Conference League

Roma si ferma per la finale di Conferece League contro il Feyenoord. Come informa la società giallorossa attraverso il proprio profilo Twitter, l'Olimpico sarà sold out per la gara di Tirana: venduti tutti e 50mila i tagliandi per vedere la sfida sui maxischermi: "Con la mente a Tirana, con il cuore e tutti i sentimenti all’Olimpico, che stasera sarà sold out! Saremo 50 mila allo Stadio! In Albania si gioca la finale di Conference League, Roma-Feyenoord. A Roma si scrive un altro pezzo di storia, con la gente romanista. L’ennesima risposta di amore dei tifosi, in una stagione da protagonisti assoluti sugli spalti. Stavolta, anche se non ci saranno i calciatori che correranno sul prato verde, sarà come vivere una partita qualsiasi della Roma dal vivo. Come pure nelle occasioni con il Bodo e il Leicester, in cui lo Stadio era colmo di bandiere giallorosse, con un colpo d’occhio da brividi, il Club rinnova l’invito ai propri sostenitori di portare una bandiera anche per questo evento. Per stare tutti insieme, con quella voglia di stringerci un po’, vivendo una notte da sogno". I cancelli sono stati aperti alle 18.30 per permettere a tutti i tifosi di entrare allo stadio.

Roma, entusiasmo alle stelle all'Olimpico









































