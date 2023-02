Roma, sospiro di sollievo per Dybala: nessuna lesione al flessore

La Roma tira una sospiro di sollievo: nessuna lesione per Paulo Dybala. Gli esami strumentali hanno confermato il sovraccarico al flessore sinistro e l'argentino sarà gestito dallo staff medico giallorosso. Il numero 21 non sarà a disposizione di Mourinho per la sfida contro il Verona, ma potrebbe recuperare per il ritorno di Europa Leauge contro il Salisburgo in programma fra 6 giorni all'Olimpico.