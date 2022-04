Roma, sollievo Mancini: escluse lesioni al ginocchio

Si è rivelato meno grave del previsto l'infortunio occorso a Gianluca Mancini nella trasferta in Norvegia contro il Bodo/Glimt che ha indispettito José Mourinho. L'esito degli esami strumentali a cui è stato sottoposto il difensore della Roma ha escluso lesioni al ginocchio infortunato, evidenziando un trauma contusivo. Mancini per precauzione salterà comunque la sfida di campionato contro la Salernitana, ma potrebbe già essere a disposizione per il ritorno dei quarti di finale di Conference League.