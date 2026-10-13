Roma, Malen: "Contro il Como una grande frustrazione, col Real serata speciale"

In Champions League Donyell Malen vuole mettersi alle spalle l'espulsione contro il Como: "Una grande frustrazione e delusione, non era mia intenzione fare male a nessuno. Mi sono scusato con la squadra negli spogliatoi, da tempo non mi capitava di essere espulso... è frustrante seguire la partita negli spogliatoi. Mi sento carico per la partita di domani". A Roma arriva il Real Madrid: "Sarà un momento speciale, uno degli obiettivi sin da quando sono arrivato era qualificarci in Champions League, ci siamo riusciti e possiamo goderci serate come questa. Vogliamo misurarci con una delle migliori squadre d'Europa".