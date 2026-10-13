Roma, Malen: "Contro il Como una grande frustrazione, col Real serata speciale"

In Champions League Donyell Malen vuole mettersi alle spalle l'espulsione contro il Como: "Una grande frustrazione e delusione, non era mia intenzione fare male a nessuno. Mi sono scusato con la squadra negli spogliatoi, da tempo non mi capitava di essere espulso... è frustrante seguire la partita negli spogliatoi. Mi sento carico per la partita di domani". A Roma arriva il Real Madrid: "Sarà un momento speciale, uno degli obiettivi sin da quando sono arrivato era qualificarci in Champions League, ci siamo riusciti e possiamo goderci serate come questa. Vogliamo misurarci con una delle migliori squadre d'Europa".
L'Olimpico sarà pieno: "Nei momenti complicati della partita il supporto dei tifosi è importante, possono trascinarci". Su Gasperini: "Il mio rendimento dipende da tanti fattori, compresa la fiducia che mi ha dato l'allenatore ma anche l'aiuto dei compagni, dello staff e dei tifosi". Malen rivela di non aver sentito Bellingham, suo compagno ai tempi del Dortmund: "Lui è un giocatore speciale, sarà una bella occasione per rivederlo visto che non giochiamo insieme da tanto tempo":