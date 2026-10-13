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Roma, Malen: "Contro il Como una grande frustrazione, col Real serata speciale"

L'attaccante olandese prima del Real: "Gasperini mi ha dato fiducia. Bellingham? Sarà bello rivederlo"

13 Ott 2026 - 13:58
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In Champions League Donyell Malen vuole mettersi alle spalle l'espulsione contro il Como: "Una grande frustrazione e delusione, non era mia intenzione fare male a nessuno. Mi sono scusato con la squadra negli spogliatoi, da tempo non mi capitava di essere espulso... è frustrante seguire la partita negli spogliatoi. Mi sento carico per la partita di domani". A Roma arriva il Real Madrid: "Sarà un momento speciale, uno degli obiettivi sin da quando sono arrivato era qualificarci in Champions League, ci siamo riusciti e possiamo goderci serate come questa. Vogliamo misurarci con una delle migliori squadre d'Europa".

L'Olimpico sarà pieno: "Nei momenti complicati della partita il supporto dei tifosi è importante, possono trascinarci". Su Gasperini: "Il mio rendimento dipende da tanti fattori, compresa la fiducia che mi ha dato l'allenatore ma anche l'aiuto dei compagni, dello staff e dei tifosi". Malen rivela di non aver sentito Bellingham, suo compagno ai tempi del Dortmund: "Lui è un giocatore speciale, sarà una bella occasione per rivederlo visto che non giochiamo insieme da tanto tempo":

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 ROMA – Malen è rimasto a Trigoria a curarsi e punta il Como, anche Dybala  è rimasto a Roma, “saltando” l’addio di Messi. Gasperini ha visto partire 11 giocatori: Rodrigo Mora con l’Under 21 del Portogallo è stato il più impegnato (225’, un gol e un assist), poi Ndicka con la Costa d’Avorio (187 minuti). 

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