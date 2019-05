Roma, Ranieri: "Siamo ancora in corsa per la Champions"

05/05/2019

Nonostante il risultato sia ben poco utile per la classifica, Claudio Ranieri prova a tenere alto il morale dello spogliatoio della Roma. "Peccato, perché ci servivano i tre punti, ma non molliamo. E' stata una partita difficilissima e lo sapevamo. Peccato su quel calcio d'angolo, ci siamo fatti sorprendere. Romero è già al quarto gol in queste situazioni. Lo stavamo schermando, ma è riuscito a rimanere da solo e a saltare di testa", ha detto.

"Peccato perché ci siamo fatti sorprendere su calcio d'angolo, altrimenti avremmo portato a casa la vittoria. Avevamo davanti un muro, con il Genoa che ripartiva in contropiede. Sapevamo che avrebbero sfruttato calci d'angolo e punizioni. Meno male che Mirante ha parato il rigore", ha aggiunto.



Adesso, però, la rincorsa alla Champions si fa più difficile: "Siamo riusciti a raddrizzare una situazione problematica, siamo ancora in corsa per la Champions. Quanti punti servono? Non lo so, speriamo di rientrarci".