Roma, Ranieri: "Provo a riportare serenità, ma dobbiamo saper reagire"

Ranieri ha cambiato la tattica durante l'intervallo: "Ho fatto queste scelte per concedere meno spazio al Napoli e tenere di più la palla, cercando di chiudere meglio gli esterni. Ho provato a far quadrare le cose dietro per fare qualcosa davanti". Per Dybala, in dubbio alla vigilia, solo qualche minuto in campo: "L'ho rischiato negli ultimi dieci minuti per cercare di estrarre qualcosa dal cilindro. Non sentiva dolore da ieri, ma l'ho rischiato. Sta bene e speriamo di recuperarlo del tutto in settimana per averlo col Tottenham".