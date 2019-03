Roma, Ranieri: "Non siamo stati squadra, senza Champions via in parecchi"

16/03/2019

"Abbiamo giocato contro una squadra e noi non siamo stati squadra. Abbiamo perso tutti i duelli a terra. Tra noi e loro i più determinati erano loro". Dura l'analisi del tecnico della Roma Claudio Ranieri dopo la sconfitta di Ferrara contro la Spal. "Dobbiamo essere più squadra e migliorare a livello fisico e tatticamente. Abbiamo corso anche noi, ma male. Se la Roma va in Champions c'è un programma, altrimenti cambieranno aria in parecchi".

"Ci abbiamo messo solo buona volontà ma senza organizzazione non funziona - ha proseguito Ranieri nel post partita - Abbiamo preso qualche palla alta ma quando andava a terra vincevano tutti i contrasti. Loro nel secondo tempo giustamente hanno perso tanto tempo cercando di rompere il nostro ritmo. Perché si perdono i duelli? Ci sono alcuni giocatori che non ce l'hanno nelle proprie corde, altri non hanno fiducia e non riescono a essere determinati. Problema nella testa? È uno dei problemi, poi dobbiamo essere più squadra e dobbiamo migliorare sotto l'aspetto fisico, perché abbiamo corso ma l'abbiamo fatto male". Sulla mancata espulsione di Cionek e il rigore: "Bisogna fare meno polemiche e aiutare l'arbitro. Se c'è qualcosa che non va se ne accorgeranno. Io credo nel Var, può aiutare l'arbitro quando ci sono dei dubbi".



E ancora: "Se la Roma va in Champions c'è un programma, altrimenti cambieranno aria in parecchi. Devono dimostrare di essere da Roma, meritare quello che guadagnano. Abbiamo perso contro una squadra che guadagna meno, più umile e determinata. Qualcosa cambierà per forza".