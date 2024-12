Roma, Ranieri: "La squadra ha fatto divertire il pubblico, il segreto è nel dialogo"

Dopo il tris rifilato al Braga in Europa League, Claudio Ranieri e felice e soddisfatto. "La prestazione è stata positiva anche se in alcune circostanze abbiamo portato troppo la palla - ha spiegato il tecnico della Roma -. I ragazzi hanno spinto come piace a me e hanno cercato la vittoria creando tante occasioni e divertendo il pubblico". "Non ho segreti, io parlo con i ragazzi e credo nel dialogo. Ho detto loro di aiutarmi e di darmi sempre tutto - ha aggiunto -. Era importante ricreare l'autostima nel gruppo. Non era possibile che si fossero dimenticati come si gioca a calcio, ma davanti abbiamo ancora tanta strada da fare per migliorarci".