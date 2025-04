Roma, Ranieri chiude da imbattuto nel derby: "Meglio la Lazio, ma il pari me lo prendo"

La Roma con la doppia punta nella ripresa ha alzato il baricentro per riprendere la partita davanti a Dybala, infortunato, in panchina: "È un leader nello spogliatoio, purtroppo non in campo. So che con due punti siamo più verticali e più pericolosi, ma il mio pensiero è sempre che poi non mi restano alternative in panchina. Quello è un mio freno, ho sempre il dubbio fino all'ultimo. Quando Shomurodov entra lo vede più ficcante, anche Dovbyk si trova bene ma devo trovare il modo di risolvere questa situazione".