Roma, Ranieri: "Cancellato il 2° tempo di Como, ora svegliamoci in trasferta"

Claudio Ranieri si gode i cinque gol rifilati al Parma, ma ora chiede un cambio di passo ai suoi ragazzi anche in trasferta. "Dobbiamo migliorare - ha spiegato a fin match ai microfoni di Dazn -. C'era da cancellare il secondo tempo di Como e i ragazzi l'hanno fatto: adesso sotto con la prossima partita fuori casa, dobbiamo svegliarci e fare bene anche lì". Sui singoli: ""Per me Paulo quando sta bene gioca, poi se vedo che la partita ha bisogno di altro lo tolgo. C'è differenza tra una Roma con Dybala e una Roma senza. Su Hummels c'è poco da dire: quando lui mi dice che sta bene gioca e lo stesso vale per Paredes. Questo sono i giocatori che a me piacciono: hanno esperienza e sanno comandare il ritmo della gara".