Serie A: Roma-Parma 5-0, show giallorosso all'Olimpico con super-Dybala

LE STATISTICHE

La Roma ha vinto due partite in casa di fila realizzando almeno quattro gol in Serie A per la prima volta dal febbraio 2017 (4-0 vs Fiorentina e 4-1 vs Torino in quel caso – con Luciano Spalletti in panchina).

Paulo Dybala (127) ha superato Gonzalo Higuaín (125) ed è in solitaria il terzo calciatore argentino per numero di reti in Serie A – dietro solo a Hernán Crespo (153) e Gabriel Batistuta (184).

Artem Dovbyk (20) è il secondo giocatore a realizzare almeno una rete contro almeno 20 avversarie nelle ultime due stagioni nei cinque principali campionati europei, dopo Kylian Mbappé (22).

Da quando gioca alla Roma (dal 2022/23), Paulo Dybala è con Téji Savanier il giocatore che ha segnato più gol su rigore tra quelli che li hanno trasformati tutti nei cinque maggiori campionati europei (14/14 per entrambi).

Da quando gioca alla Roma (2022/23), Paulo Dybala ha realizzato sei marcature multiple in Serie A, tutte in gare casalinghe; almeno due in più rispetto a qualsiasi giocatore considerando solo le gare interne nella massima serie (quattro Dusan Vlahovic).

Paulo Dybala (2G+1A) ha partecipato a tre gol in una singola partita di Serie A per la prima volta dallo scorso febbraio (tripletta contro il Torino).

Da quando gioca alla Roma (2022/23), Paulo Dybala è il giocatore che ha segnato più gol su rigore in Serie A: 14.

La Roma ha segnato cinque gol in una partita di Serie A per la prima volta dal 17 settembre 2023 (7-0 vs l’Empoli in casa).

Tutti i quattro gol realizzati da Leandro Paredes nelle ultime due stagioni di Serie A sono arrivati su rigore, tra i centrocampisti solo Hakan Çalhanoglu (12) ne ha segnati di più nel periodo.

Era da settembre 2023 che la Roma non realizzavi due gol nei primi 15 minuti di partita in Serie A (Paulo Dybala e Renato Sanches contro l’Empoli in casa).

Era da maggio 2022 che la Roma non riceveva e realizzava due rigori in una partita di Serie A (vs il Torino).

La Roma ha vinto due delle ultime tre partite in Serie A (1P), un solo successo in meno rispetto alle 14 gare precedenti in questo campionato (4N, 7P).

Il Parma ha subito cinque gol in una partita di Serie A per la prima volta da maggio 2021 (2-5) mentre in trasferta non succedeva dal 6 gennaio 2020 (0-5) in entrambi i casi contro l’Atalanta.

Secondo gol per Alexis Saelemaekers in questa Serie A, solo nel 2023/24 (quattro, ma in 30 apparizioni con il Bologna) ha fatto meglio in una singola stagione nella massima serie.

Angeliño è tornato a servire un assist in una partita in casa nei cinque maggiori campionati europei per la prima volta dal 6 maggio 2023 (con l’Hoffenheim in Bundesliga vs Eintracht Frankfurt).

Il Parma ha perso tre partite di fila per la prima volta in questa Serie A, l’ultima volta risaliva al periodo tra aprile-maggio 2021 (nove).

Da inizio novembre, nessuna squadra ha perso più partite del Parma in Serie A (cinque come Hellas Verona e Roma).

Quella contro il Parma, è la formazione titolare più “vecchia” schierata dalla Roma in questa Serie A (28 anni e 188 giorni).

Valentin Mihaila ha giocato la sua 100ª partita con il Parma in tutte le competizioni.