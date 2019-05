Roma, protesta mondiale: striscioni contro Pallotta a New York e Sydney

17/05/2019

Non accenna a placarsi il malcontento dei tifosi giallorossi per la scelta della Roma di non rinnovare il contratto a Daniele De Rossi. Nella notte nuovi striscioni sono comparsi sui muri della città contro Pallotta e la dirigenza, da Baldini a Baldissoni fino a Fienga e Monchi definiti i "boia" del presidente. Su un altro, invece, si invoca un "No al nuovo stadio!". Ma la protesta supera nuovamente i confini nazionali: dopo lo striscione a Londra, ecco le contestazioni a New York e Sydney. Negli Stati Uniti lo striscione più duro: "Pallotta fucking pupazzo ce semo rotti er ca...! NYC".