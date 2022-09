Roma, presentata la lista Uefa per l'Europa League: non c'è Wijnaldum

La Roma ha comunicato alla Uefa i nomi dei 30 calciatori che potranno prendere parte alla fase a girone di Europa League: in Lista A rientrano in 20, ma resta escluso, come prevedibile, Georgino Wijnaldum, alle prese con la rottura della tibia rimediata in allenamento e ai box sicuramente fino a dopo il Mondiale. Ci sono invece gli altri nuovi acquisti Matic, Belotti, Celik, Dybala, Camara e Svilar. La Lista B (giocatori nati dal 1° gennaio 2000 in poi e con l'idoneità a giocare con la Roma per un periodo ininterrotto di due anni dal 15esimo anno in poi) si compone di 10 elementi, tra cui giocatori importanti nelle rotazioni come Bove e Zalewski.