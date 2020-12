Roma, Pellegrini contro chi critica: "Falliti, mentre voi insultate noi lottiamo per la maglia"

Dopo le polemiche sul campo per la direzione di Maresca di Roma-Sassuolo, la bufera è proseguita sui social, con i tifosi giallorossi subito pronti a criticare duramente la squadra di Fonseca. Un attacco che non è proprio piaciuto a Lorenzo Pellegrini. "Voi continuate a parlare ed insultare tutti, noi continuiamo a correre e lottare per questa maglia… falliti! Forza Roma, forza questo grande gruppo", ha tuonato il centrocampista giallorosso sul suo profilo Instagram.

