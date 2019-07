Roma, Pau Lopez: "Niente paragoni con Alisson, inizia la mia storia"

16/07/2019

Pau Lopez è entrato nella storia della Roma come il portiere più pagato della storia dei giallorossi, 23,5 milioni di euro, ma non ha paura delle responsabilità: "Ho voluto la Roma al 100%, in testa avevo solo due opzioni: o rimanere al Betis, o venire qui che poi era l'ipotesi che volevo maggiormente". Ma niente paragoni con ex ingombranti: "So che Alisson è stato importante per Roma e ora è tra i più grandi al mondo ma non mi piacciono i paragoni. Ora inizia la storia di Pau, spero sia una bella storia e spero che la gente ed i tifosi siano orgogliosi di me".