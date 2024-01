Roma: nessuna lesione alla coscia per Dybala, ma Milan lontano

DA TRIGORIA

La risonanza ha confermato il sovraccarico muscolare: difficile che l'argentino sia a disposizione per domenica, più probabile il rientro col Verona

Sospiro di sollievo in casa Roma. La risonanza magnetica a cui si è sottoposto Paulo Dybala ha confermato quanto già l'ecografia aveva evidenziato, ovvero l'assenza di lesioni per l'attaccante argentino. Il calciatore era stato costretto a uscire nell'intervallo della gara di Coppa Italia contro la Lazio per un fastidio alla coscia sinistra, che si è confermato essere un semplice sovraccarico.

Vedi anche Calcio La Roma pensa all'esonero di Mourinho: fondamentale una vittoria contro il Milan Dybala, comunque, rimane in forte dubbio per la trasferta di domenica a Milano e solamente alla vigilia Mourinho deciderà se aggregarlo al gruppo o meno per la sfida contro il Milan. Più facile, però, che torni direttamente la settimana successiva contro il Verona.

Le buone notizie per la Roma arrivano da Diego Llorente e Lorenzo Pellegrini, che si sono allenati in gruppo dopo i rispettivi problemi fisici (flessore per lo spagnolo, schiena per il capitano) accusati contro l'Atalanta.