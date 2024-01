La Roma pensa all'esonero di Mourinho: fondamentale una vittoria contro il Milan

L'INDISCREZIONE

La famiglia Friedkin starebbe valutando la posizione del tecnico portoghese dopo la brutta prestazione nel derby di Coppa Italia e potrebbero decidere per il sollevamento dell'incarico in caso di risultato negativo nel posticipo

Il rapporto fra Josè Mourinho e la Roma sta toccando uno dei punti più bassi dall'arrivo del portoghese nella Capitale. La sconfitta nel derby di Coppa Italia e un girone d'andata tutt'altro che esaltante potrebbero costare caro allo Special One che, in caso di battuta d'arresto con il Milan, potrebbe essere esonerato. La partita in programma domenica 14 gennaio rappresenta una vera e propria sfida sul filo del rasoio con il collega Stefano Pioli che non se la passa meglio e che dovrà puntare a vincere per salvare la propria posizione.

Vedi anche Coppa Italia Lazio-Roma, alta tensione all'Olimpico: lancio di petardi, fumogeni, pietre e cariche Come riportato da La Repubblica, Dan e Ryan Friedkin sono particolarmente arrabbiati dopo la prestazione emersa nella stracittadina tanto da spingerli a fare alcune valutazioni sull'allenatore giallorosso. Le continue lamentele nei confronti degli arbitri, gli alibi sfoderati in occasione di ogni sconfitta e la rissa nel finale del match contro la Lazio che è costata l'espulsione di Sardar Azmoun hanno fatto spazientire anche i patron americani, stanchi di uno spogliatoio sempre più teso.

Decisivo sarà quindi il Milan dove Mourinho dovrà giocarsi tutte le proprie carte consapevole di non aver a disposizione un condottiero come Paulo Dybala, fermatosi proprio durante il match infrasettimanale andato in scena all'Olimpico, ma soprattutto appeso a un filo in visto di un rinnovo che potrebbe slittare oltre la metà di febbraio qualora le cose non cambiassero in fretta.