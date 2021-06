Roma, Mourinho: "Vincere è nel mio Dna". Costanzo: "Insieme ci troveremo bene. Chiamerò Totti"

Il 6 luglio è ancora lontano ma la voglia di Roma di Josè Mourinho è tanta. Lo dicono i suoi messaggi social, che fanno già sognare in grande i tifosi giallorossi. Mou non vede l'ora di tornare in Italia per stupire ancora: "La voglia di vincere è nel mio dna. Io non ho mai conosciuto una persona che ha più voglia di vincere e più passione di me. Sono fatto così", ha detto il tecnico portoghese in una lunga intervista al 'Times'. "Come faccio a ottenere il massimo dai giocatori? "È facile quando i giocatori, la società e lo staff condividono i tuoi valori. Alcuni allenatori multano chi si presenta in ritardo, io no. Voglio semplicemente che certe cose non avvengano. Se tutto l’ambiente condivide questa mia priorità allora non è necessario punire chi sgarra".