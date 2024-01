Roma, Mourinho: "Avanti uniti, non so come arriveremo al derby. Futuro? Mi fido dei Friedkin"

QUI ROMA

Il tecnico giallorosso: "Se contro la Lazio servirà mettere Lukaku in difesa, lo farò"

La Roma ha battuto 2-1 in rimonta la Cremonese nei quarti di finale di Coppa Italia e, pur con affanno, si è qualificata per la sfida contro la Lazio ai quarti: "Abbiamo fatto il sufficiente per non soffrire - ha commentato José Mourinho a fine partita -. Noi siamo uniti e andiamo avanti, ma oggi senza difensori centrale era difficile fermare l'avversario. La Cremonese non è una squadra di Serie B così come non lo è il loro allenatore". In conferenza stampa poi, lo Special One ha parlato nuovamente del suo futuro: "Mi fido dei Friedkin".

Ai quarti di finale sarà sfida contro la Lazio di Maurizio Sarri, un altro derby stagionale per la città di Roma: "Non so come ci arriveremo, ma se servirà mettere Lukaku in difesa lo farò. Adesso però pensiamo all'Atalanta in campionato, noi possiamo solo rispettare la passione di questi tifosi che anche stasera hanno riempito lo stadio".

La Roma nella ripresa si è schierata con la difesa a quattro: "Sono contento della prova, ma è dura perché i ragazzi sono più a loro agio a giocare a tre. Cristante è un centrocampista e fa meglio lì. Non avere Smalling, Kumbulla e Ndicka è una grande difficoltà per noi".

MOURINHO SUL FUTURO: "MI FIDO DEI FRIEDKIN"

In conferenza stampa lo Special One è intervenuto anche sul suo futuro dopo la volontà, espressa nei giorni scorsi, di voler proseguire la sua avventura alla Roma: "Non credo siano voci vere quelle che girano su altri allenatori su questa panchina. Mi fido dell'onestà e non ho motivo di pensare che la famiglia Friedkin non sia onesta come lo sono io, ma questo non vuol dire che mi vogliano qui, non lo so. Non credo parlino con altri allenatori alle mie spalle".