Ranieri: "L'allenatore? Già scelto, deciderà Friedkin quando dirlo. Io neanche a... Venditti"

Il nuovo allenatore della Roma "c'è già, ma deciderà il presidente quando dirlo". Così Claudio Ranieri sul suo sostituto sulla panchina giallorossa. "Mio fratello mi ha chiama e mi fa: "Ma almeno a me lo dici? Me lo chiedono tutti!". E io: "Per questo non te lo dico, così non si sparge la voce". Pure a Venditti ho detto: "Lo saprete il 1° luglio". Mi fa: "Ma se arriva a luglio non conosce i giocatori". "Glieli spiego io". "Sarò il consulente di Dan Friedkin: parlo spesso con il presidente, gli dico le cose che vanno bene, quelle che non vanno, lui mi ascolta e poi agisce. L'ho fatto già quest'anno", ha detto in un'intervista a Repubblica parlando del suo futuro. Nessun ripensamento: "Il campo non mi mancherà, ho un altro progetto". E a chi gli chiede cosa finora sia mancato nella gestione Friedkin: "Sicuramente hanno sbagliato interpreti. Mi auguro di essere io la persona che li possa aiutare". C'è spazio per Totti nella Roma in futuro? "Francesco non ha trovato la sua strada. Ha cercato di fare l'allenatore, è andato al corso di Coverciano, dopo quattro giorni se n'è andato. Uomo immagine? Ma a lui piacerebbe farlo?".