Inter, Bisseck KO: salta la Nazionale. Mondiale per Club a rischio?

Yann Bisseck salterà le final four di Nations League con la Germania. Il difensore tedesco, infatti, ha dovuto rinunciare alla convocazione a causa di un problema muscolare subito nel corso della finale di Champions, accusato a pochi minuti dal proprio ingresso in campo. A comunicarlo è stata la stessa federazione tedesca, con il Ct Nagelsmann che ha deciso di convocare Kehrer. Ancora ignoti i tempi di recupero, con il centrale nerazzurro che potrebbe saltare il Mondiale per Club.