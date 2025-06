Attraverso le pagine del Corriere della Sera, Dino Zoff ha commentato così il ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio: "Per lui non sarebbe una minestra riscaldata, anzi. Il tecnico è troppo intelligente e conosce bene la società. Penso che sia l’uomo giusto per indicare ai dirigenti i giocatori che servono per riparte".