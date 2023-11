Roma, Mourinho: "Risposta molto forte, all'assalto della Champions"

QUI ROMA

Lo Special One dopo il tris all'Udinese: "Oggi panchina ricca, ho avuto le risposte che volevo"

Dopo la vittoria contro l'Udinese, Josè Mourinho è soddisfatto del risultato, ma non risparmia qualche critica ai suoi: "È colpa nostra, era una partita che si poteva chiudere. Non l'abbiamo fatto e poi c'è stata la reazione dell'avversario. Per fortuna e per merito anche nostro la reazione è stata fortissima, oggi in panchina avevo giocatori per cambiare la partita, poi i ragazzi in campo hanno dato una risposta molto forte. A volte puoi perdere punti in partite di questo tipo, quando l'avversario è in difficoltà devi andare alla giugulare e finire la storia. E noi non l'abbiamo fatto".

Vedi anche Serie A Serie A, Roma-Udinese 3-1: Dybala lancia Mou al quinto posto, Lukaku è l'assist-man "Ci piace attaccare sotto la porta della Curva - ha aggiunto il portoghese - sembra che il gruppo voglia fare record di punti nei minuti finali. L’esultanza sul terzo gol? Era l’esultanza di una vittoria. Ha chiuso la partita, ho abbracciato un bambino a bordocampo, per fortuna non era un poliziotto (ride, ndr)”.

Fiducioso per la Champions? “No. Siamo ancora una squadra di alti e bassi, a volte sono sorpreso da aspetti positivi e altri negativi. Se Renato Sanches torna e Smalling torna forte a gennaio, andremo con forza all’assalto”.

Dybala con Lukaku e Azmoun: è una soluzione anche dal 1’? “È un po’ sbilanciata, perché la natura di Dybala e Azmoun non è di grande organizzazione difensiva. Quando ne hai uno non perdi equilibri, con due può essere. Azmoun è un profilo di calciatore che amo, ma gli manca qualcosina per essere un calciatore di Mourinho, soprattutto in fase difensiva”.

DYBALA: "L'ESULTANZA? C'È GENTE CHE PARLA TROPPO E SENZA MOTIVI"

"Una giornata bella, l'importante era vincere e lo abbiamo fatto. Sono tre punti fondamentali. L'esultanza? C'è gente che parla troppo, purtroppo, e senza motivi. Io cerco sempre di dare il meglio per la squadra, le risposte sono per il mister e i compagni. Sono venuto qui per restituire tutto l'amore che questa gente mi dà, vorrei restare nella storia con un trofeo magari. Io e Lukaku ci capiamo al volo, abbiamo parlato tanto dal suo arrivo per arrivare a questa intesa. Tre punti dalla zona Champions? Il campionato è ancora lungo...". Così Paulo Dybala dopo la vittoria sull'Udinese.