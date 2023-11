Serie A, Roma-Udinese 3-1: Dybala lancia Mou al quinto posto, Lukaku è l'assist-man

ROMA-UDINESE 3-1

I giallorossi si risollevano nei minuti finali, dopo aver vissuto minuti complicati contro l'Udinese: è la Joya, che aveva servito l'assist per Mancini, a riportarli avanti. Poi ElSha chiude i giochi

LA PARTITA

La Roma è tutta nei piedi della sua Joya, che fa esultare José Mourinho nel finale. Paulo Dybala si prende sulle spalle la squadra e vanifica il pareggio di Thauvin: gol e assist per l'argentino nel 3-1 all'Udinese, chiuso da El Shaarawy per la prima sconfitta di Cioffi in Serie A. I bianconeri perdono Pereyra appena prima del fischio d'inizio e devono cambiare la loro interpretazione della gara: gioca Thauvin ed è un'Udinese con le due punte. Il primo tempo è di sofferenza per i friulani, che devono adattarsi a questo nuovo assetto e faticano contro la pressione alta e il forcing della Roma. La prima chance è di Mancini, che non inquadra la porta e fa le prove generali della rete, che arriva al 20': la punizione di Dybala è perfetta per l'ex atalantino, che incorna e trova l'1-0. Pellegrini sfiora il raddoppio, in quello che è l'unico sussulto di una prova opaca, poi la Roma perde progressivamente impeto. L'Udinese però non riesce a pungere e permane l'1-0 al riposo.

Nella ripresa i friulani rischiano grosso sull'incornata di Lukaku (50') e iniziano a spingere, con Thauvin a sfiorare il pari. Com'era successo nel primo tempo con Mancini, il francese segna sei minuti dopo e al 57' firma l'1-1: il cross di Payero sul secondo palo pesca da solo l'ex OM e Tigres, che insacca di testa. Mourinho reagisce col 3-4-3, inserendo Azmoun ed El Shaarawy, con l'iraniano a sprecare una chance per il nuovo vantaggio. Cioffi effettua cambi difensivi e viene punito all'82': uno-due spaziale tra Lukaku e Dybala, la Joya va a tu per tu con Silvestri e lo trafigge con un rasoterra potente. Si tratta dell'ultima giocata dell'argentino, perchè Mourinho torna al 3-5-2 e i suoi la chiudono all'89': Lukaku difende la posizione su Bijol e aziona Bove, che serve un El Shaarawy capace di fulminare il portiere con uno strepitoso destro a giro. Vincono 3-1 i giallorossi e scattano al quinto posto con 21 punti, scavalcando Atalanta e Fiorentina: ora la Champions dista tre punti. L'Udinese prolunga la sua serie negativa all'Olimpico, si ferma a quota 11 e rivede la zona calda: Empoli e Cagliari (terzultime) distano un punto.

LE PAGELLE

Dybala 7 - Joya di nome e di fatto. Trascina la Roma alla vittoria in un match complicato con una grande prestazione. Non viene servito molte volte, ma firma l'assist per Dybala e la rete del 2-1, servito da Lukaku. Poi lascia il campo per riportare i giallorossi sul 3-5-2

Lukaku 6.5 - Riscatta una prova opaca, nella quale Bijol l'aveva controllato benissimo, nei minuti finali. Serve l'assist per Dybala e la vince sul fisico con lo sloveno nell'azione del 3-1, azionando Bove che ispira El Shaarawy. Stavolta non firma quattro gol (vedi alla voce Azerbaijan), ma c'è la sua firma nel 3-1 dell'Olimpico.

Pellegrini 5.5 - Il suo ritorno tra i titolari non è come sognava. Sembra mancargli vistosamente il ritmo partita, ha un solo guizzo impegnando Silvestri dalla distanza e si fa ammonire con un intervento completamente fuori tempo. Non è un caso che sia il primo a lasciare il campo.

Thauvin 6.5 - Dopo un primo tempo estramamente opaco si risolleva ed è il trascinatore dei suoi nella ripresa: sfiora il pari e lo trova al 57', con un grande movimento e un ottimo colpo di testa. La sua rete, purtroppo per lui, è inutile per il risultato.

Payero 6.5 - L'ex Boca Jrs e Middlesbrough è l'intuizione vincente di Cioffi: quantità e qualità, come dimostra nell'azione del pareggio. Serve un grande assist ed è il migliore del centrocampo friulano.

Samardzic 5.5 - La frase "Vorrei, ma non posso" riassume il suo pomeriggio all'Olimpico. Fatica a trovare la posizione, girando a vuoto per buona parte del primo tempo. Nel forcing all'inizio della ripresa non si ritrova e viene sostituito.

IL TABELLINO

ROMA (3-5-2) - Rui Patricio 6; Mancini 6.5, Llorente 6, N'Dicka 5.5; Karsdorp 5.5 (31' st Zalewski 6), Cristante 6, Paredes 6 (31' st Bove 6), Pellegrini 5.5 (18' st Azmoun 6), Spinazzola 5.5 (18' st El Shaarawy 6.5); Dybala 7 (38' st R. Kristensen sv), Lukaku 6.5. All. Mourinho. A disposizione: Boer, Svilar, Belotti, Celik, Aouar, Pagano, João Costa.

UDINESE (3-5-2) - Silvestri 6; Joao Ferreira 5.5 (35' st Kabasele sv), Bijol 5.5, Pérez 5.5; Ebosele 6, Samardzic 5.5 (26' st Lovric 5.5), Walace 6, Payero 6.5, Zemura 6 (38' st Kamara sv); Thauvin 6.5 (35' st Lucca sv), Success 5. All. Cioffi. A disposizione: Padelli, Okoye, Masina, Oier Zarraga, Aké, Tikvić, Camara, T. Kristensen, Pafundi.

Arbitro: Massimi.

Marcatori: 20' Mancini (R), 12' st Thauvin (U), 37' st Dybala (R), 44' st El Shaarawy (R).

Ammoniti: Joao Ferreira (U), Success (U), Pellegrini (R), Samardzic (U).

Note: espulso Foti (viceall. Roma) al 40' st per proteste.

LE STATISTICHE

Con i tre gol realizzati contro l’Udinese, la Roma (4501) ha raggiunto e superato il traguardo delle 4500 reti in Serie A: solo Juventus (5322), Inter (5246) e Milan (4966) ne contano di più nel massimo campionato.

Paulo Dybala è stato coinvolto in 19 gol contro l’Udinese in Serie A (11 reti e otto assist): da quando Opta raccoglie il dato dei passaggi vincenti (dal 2004/05), solo Francesco Totti (20 contro il Parma) ha preso parte a più reti contro una singola avversaria nella competizione.

A partire dalla stagione 2021/22, nessun attaccante ha fornito più passaggi vincenti di Paulo Dybala in gare casalinghe in Serie A (nove, al pari di Rafael Leão).

Era dal 31 marzo 2018 (vs Milan - quando vestiva la maglia della Juventus) che Paulo Dybala non realizzava almeno una rete e serviva almeno un assist in una gara casalinga di Serie A.

Tra le squadre attualmente in Serie A, l’Udinese è quella contro cui Stephan El Shaarawy ha realizzato il maggior numero di gol (sei) nella competizione.

La Roma ha vinto cinque delle ultime sette gare di campionato (1N, 1P) per i giallorossi tante vittorie quante ottenute nelle precedenti 19 nella competizione (6N, 8P).

L’Udinese è la squadra contro cui Edoardo Bove ha preso parte al maggior numero di reti in Serie A (due – un gol e un assist).

Solo Inter (otto) e Fiorentina (sette) hanno realizzato più reti casalinghe rispetto alla Roma (sei) nel primo tempo di gara in questa Serie A.

Da quando ha esordito con la Roma in Serie A (25 agosto 2019), solo Bremer (11) e Danilo D’Ambrosio (sette) hanno realizzato più reti di testa di Gianluca Mancini (sei) tra i difensori nella competizione.

Florian Thauvin ha segnato un gol su azione in uno dei Top-5 campionati europei per la prima volta dal 13 marzo 2021 (vs Brest) – quando l’attaccante francese vestiva la maglia del Marsiglia.

Florian Thauvin ha raggiunto oggi le 300 presenze nei cinque maggiori campionati europei – 28 delle quali con la maglia dell’Udinese.