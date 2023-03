Roma, Mourinho: "Siamo un gruppo spettacolare, torniamo stanchi ma orgogliosi"

ROMA

Il tecnico giallorosso dopo la qualificazione ai quarti di Europa League: "Sorteggio? Ci sono squadre che secondo la mia opinione non dovrebbero neanche esserci..."

© Getty Images José Mourinho si coccola i suoi giocatori dopo lo 0-0 contro la Real Sociedad che è valso la qualificazione ai quarti di Europa League: "Io li aiuto, dò il mio piccolo contributo, ma il merito è tutto loro - le parole del portoghese a Sky Sport -. Matic ha avuto un problema e sappiamo quanto è difficile fare a meno di lui. Wijnaldum ha fatto due volte 90' di fila in tre giorni dopo 6 mesi di inattività... Torniamo a Roma stanchi ma felici, orgogliosi di quello che abbiamo fatto. Grande sacrificio e coraggio anche da parte di Pellegrini e Belotti dopo gli infortuni. Siamo un gruppo spettacolare. Non siamo i più forti al mondo, ma siamo un grande gruppo".

Lo Special One ha poi voluto dire la sua sul sorteggio in programma venerdì senza risparmiarsi una nota polemica: "Non mi interessa. Per mia opinione ci sono squadre che non ci dovrebbero essere, perché secondo me chi viene eliminato da una competizione deve andare a casa (il riferimento è a Juventus, Siviglia e Bayer Leverkusen, retrocesse dalla Champions League, ndr). Noi siamo qui dall'inizio, l'Europa League dovrebbe essere per noi... La Lazio oggi è stata eliminata (dalla Conference League, ndr), non ha una terza competizione in cui andare no?".

Per quanto riguarda la serata dell'Anoeta, Mourinho l'ha vissuta così: "Loro hanno rischiato tutto, hanno fatto tutto il possibile per ribaltare il risultato. Lo stadio è bellissimo, la tifoseria è stata fantastica, ma i miei ragazzi hanno dato tutto.All'inizio abbiamo avuto anche l'ambizione di fare un gol, abbiamo dominato i primi 15-20 minuti, poi c'era da controllare molto bene difensivamente e cercare il contropiede. Ogni minuto che passava eravamo più vicini al traguardo, ma abbiamo sempre cercato di fare gol. Devo fargli i complimenti, perché questa è una Europa League di altissimo livello. Abbiamo già eliminato due avversarie importanti e ora siamo lì con altre big. Ringrazio anche i tanti tifosi arrivati da Roma, che hanno sofferto con i ragazzi".