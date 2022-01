Roma, Mourinho: "Questa squadra ha qualche complesso, potrei criticare qualcuno..."

José Mourinho non usa giri di parole per commentare la sconfitta in rimonta subita contro la Juventus: "Non vorrei criticare troppo, ma potrei. Specie su qualche singolo - ha detto a Dazn l'allenatore della Roma -. Abbiamo fatto 70 minuti di controllo assoluto, con la mentalità e la voglia di fare gioco. Poi cambio Felix, che ha fatto una grandissima partita, e il giocatore che entra (Shomurodov, ndr) dopo un minuto soltanto sbaglia. Tre a due. Se hai una mentalità forte non c'è nessun problema, ma qui c'è qualche complesso, per cui anche l'anno scorso non vincevano le partite top. Quando siamo nella m...a vedo una squadra troppo buona. In questo spogliatoio c'è solo gente buona. Se la partita finisce al minuto 70 è una partita straordinaria, poi arrivano tutti i nostri limiti.C'erano giocatori appena arrivati, in più le assenze di Karsdorp, Mancini, El Shaarawy... È un peccato non averli sempre insieme".