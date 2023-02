Roma, Mourinho dopo il Lecce: "In passato avremmo perso questa battaglia"

QUI ROMA

Le parole del tecnico giallorosso dopo la sfida del Via del Mare terminata in parità: "É stata una battaglia"

La Roma di Mourinho ha frenato contro il Lecce portando a casa solo un punto dalla trasferta frutto dell'1-1 finale. "É stata una battaglia su un campo orribile e contro una squadra tosta - ha commentato il tecnico della Roma a fine partita -. Abbiamo avuto le occasioni per vincere, ma non sono due punti persi e sono contento della prestazione dei ragazzi. A fine partita nessuno era soddisfatto e questa è una evoluzione mentale che mi piace, tre anni fa la Roma avrebbe perso una sfida così".

"Serve l'onestà di dire che è stata una partita intensa su un campo orribile che non ha aiutato i giocatori a giocare bene tecnicamente - ha continuato Mourinho a DAZN -. Abbiamo avuto le nostre occasioni per fare il secondo gol che avrebbe aperto ulteriori spazi, ma per questa ragione non posso dire niente di negativo ai miei giocatori perché è stata una battaglia. Non sono due punti persi, ma un punto in più rispetto a prima".

Il migliore in campo è stato il portiere del Lecce: "Quella di Baroni è una squadra aggressiva che gioca molto forte sulle seconde palle. In queste sfide non hai molte occasioni, noi ne abbiamo avuto 5-6 ma senza trovare quel raddoppio che sicuramente avrebbe portato altri gol. Non è colpa di Abraham, ha giocato bene creandosi le chances, ma diamo i meriti anche al Lecce".