Roma, Mourinho: "Ora tocca a noi portare la bandiera dell'Italia"

Il tecnico giallorosso dopo la conquista della semifinale di Conference League: "Non c'è stata storia, inaccettabile batterli solo alla quarta partita"

José Mourinho si gode la conquista della semifinale di Conference League, dopo aver annientato 4-0 il Bodø/Glimt ai quarti: "Abbiamo giocato bene, con intensità pressing, qualita nell'uscita... Già dopo l'1-0 o il 2-0 sapevamo che era fatta - ha ammesso il tecnico della Roma -. Io in realtà ero molto fiducioso anche dopo l'andata, non ho percepito grandi problemi, ho sempre avuto la sensazione che eravamo superiori, siamo stati bravi a concentrarci solo sul campo e a giocare. È inaccettabile batterli solo alla quarta partita, ma alla fine era quella che contava di più". ansa

Mou ha poi parlato della qualità del gioco della sua squadra: "Giocare bene e vincere è perfetto, giocare bene e perdere non piace a nessuno, piace solo a quelli che si nascondono dietro alla filosofia e all'identità, ma poi non vincono mai niente. Io però penso che noi giochiamo molto meglio di quanto dica la gente, abbiamo fatto tante partite di qualità. E facile parlare di carattere, organizzazione, ma secondo me giochiamo anche bene. Oggi sicuramente non c'è stata storia, non era questione di umiliarli o di vincere con 6 gol come avevano fatto loro, era solo questione di andare in semifinale. La squadra si merita questo risultato, è stato un percorso duro in Conference League, ora siamo noi che prendiamo la bandiera dell'Italia, nessun altro è arrivato fin qui".

Infine una battuta su Nicolò Zaniolo, grande protagonista con una tripletta: "Lui è uno che vende. Si parla troppo di lui, di perché gioca o non gioca, sarebbe meglio lasciarlo tranquillo, per noi e per il calcio italiano. Oggi siamo riusciti a tenere nascosto che giocava, io sapevo che era fondamentale per attaccare la profondita, e lui l'ha fatto bene. Domani sicuramente sarà in prima pagina".