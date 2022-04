Roma, Mourinho: "Non c’è un caso Zaniolo: non è disponibile. Mi spiace per l'Italia"

VERSO SAMPDORIA-ROMA

Lo Special One: "Il derby che ci interessa adesso è quello della prossima stagione, ci dobbiamo concentrare sulla Sampdoria"

Conferenza stampa per José Mourinho alla vigilia della Sampdoria. A tenere banco è Nicolò Zaniolo. “Avevo già scritto sul foglio: Zaniolo sarà la seconda domanda! (ride, ndr). Io voglio solo parlare di lui, per una questione di principio non commento - ha spiegato l'allenatore della Roma -. Di Zaniolo posso dire che ci sono tanti calciatori che vanno in panchina con i loro club ed è una cosa normale. Non vedo questo tipo di domanda con altri club o altri allenatori. Zaniolo è andato in panchina contro la Lazio, abbiamo adottato una strategia diversa con l'obiettivo di vincere la partita e l’abbiamo fatto. Non c’è storia. Dopo va in Nazionale e quello che è successo non è da commentare. E’ arrivato qui giovedì mattina con un problema al flessore".

Sulle condizioni di Spinazzola, il cui rientro in campo è ancora una grande incognita: "Le notizie sono positive, però sembra che voi stiate cercando di avere una partita o un momento dove noi possiamo dire che lui torna e questo è impossibile. Sono troppi i mesi che non si è allenato con la squadra, inizia ora a poco a poco e progressivamente. Siamo tutti contenti: il calciatore, lo staff medico, tutti. Però non possiamo né vogliamo dire quale sia il momento in cui tornerà. Tutto positivo, il giocatore è super felice e questa è la cosa più importante".

Sull'eliminazione dell'Italia. "Se voi avete domande sulla nazionale, io vi anticipo e vi dico che mi dispiace che l’Italia non è al mondiale ma se arrivava Italia-Portogallo, non posso nascondervi che avrei tifato Portogallo ma come persona che ama l’Italia mi dispiace tanto un mondiale senza l’Italia".

Lo Special One preferisce non commentare il momento di crisi del calcio italiano. "Ho un’opinione ma non voglio condividerla, è basata sulla mia esperienza in Italia ma non sarebbe etico condividerla. Sono 3 anni che ho allenato in Italia e mi sono trovato molto bene, se privatamente qualcuno mi chiede un mio giudizio io sono disponibile, ma non alimenterò un giudizio pubblico".

Sulle indagine sulle plusvalenze che coinvolgono diverse squadre. "Non è compito mio. Per il giocatore è molto chiaro che possiamo arrivare quinti, sesti. Finire quinti o finire ottavi è diverso. Dobbiamo arrivare fino alla fine con l’ambizione di fare più punti possibile. Non voglio pensare ad altre situazioni".