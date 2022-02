Roma, Mourinho in emergenza: "Abbiamo 9 assenti, ma Zaniolo non è positivo al Covid"

VERSO ROMA-VERONA

Il tecnico giallorosso: "Col Verona sarà dura. Proprietà? Parlo molto con loro"

Nella Roma che si appresta a sfidare il Verona in campionato è piena emergenza. La società ha comunicato la positività al Covid di quattro giocatori ai quali, almeno stando alle parole di Mourinho, vanno aggiunti gli infortuni di El Shaarawy e Zaniolo: "Zaniolo non è positivo - ha commentato il tecnico della Roma in conferenza -. Valuteremo le sue condizioni sabato mattina". Il momento della Roma non è dei più semplici: "Col Verona sarà una partita dura anche perché abbiamo nove assenti". Getty Images

La Roma dovrà fare a meno degli squalificati Ibanez e Mancini in difesa, ma la conta degli indisponibili per il match contro il Verona è più lunga: "Affrontiamo una squadra che ha qualità ed esperienza, con un allenatore giovane che si fa seguire dai suoi ragazzi. Noi abbiamo tanti assenti - ha ricordato Mourinho -, ma abbiamo la nostra gente allo stadio che ci aiuterà".

Il silenzio della proprietà giallorossa nelle ultime settimane ha diviso i tifosi della Roma: "Io sono intelligente e rispettoso della proprietà, non posso dire nulla per principio contro i proprietari - ha ribadito Mourinho -. Ho rispetto personale e professionale per loro, parliamo molto e non dirò pubblicamente il mio pensiero".

Con tanti assenti Mourinho punterà sull'esperienza di Abraham: "Sta facendo bene, ma può fare meglio per lui e per la squadra, ma anche viceversa. Ha potenzialità per fare anche meglio di così. Giorno dopo giorno valuto la rosa e non tutti i giocatori fanno una stagione intera ad alti livelli".

In settimana si è giocata la Champions: "Sono un privelegiato, ho fatto tante partite in Champions League, non posso piangere. Non ci sono oggi grandi squadre in Champions".