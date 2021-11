Roma, Mourinho: "Meglio vincere così con sofferenza che 5-0"

Un gol al Torino in ripartenza e tre punti in saccoccia all'Olimpico. José Mourinho ha vinto la seconda gara di fila in campionato con la sua Roma: "L'importante era difendere bene perché un gol sarebbe arrivato - ha commentato a fine partita il tecnico giallorosso -, forse me ne sarei aspettato uno in più. E' una vittoria importante per noi anche se arrivata in un modo diverso, senza dominare come le ultime partite. Ho un gruppo forte".

