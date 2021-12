Roma, la Nigeria vuole Mourinho ct: "Lo abbiamo contattato"

COPPA D'AFRICA

Lo Special One avrebbe ascoltato la proposta e gentilmente declinato

La Nigeria, alla ricerca di un ct per la Coppa d'Africa del prossimo mese, ha pensato di offrire la panchina a José Mourinho, che avrebbe rifiutato l'offerta. "Sì, certo, ne abbiamo discusso con Mourinho. Non posso dirvi che non ci abbiamo parlato, perché lo abbiamo fatto - ha detto Amaju Pinnick, presidente della federcalcio locale - . Anche il nostro ministro dello sport ha parlato con lui, non credo che ci sia qualcosa di sbagliato". Getty Images

Secondo quanto riferisce il quotidiano 'This Nigeria' sia nell'edizione cartacea che su quella online, i nigeriani pur di avere lo Special One erano disposti anche a fargli un contratto a tempo, solo per la competizione continentale, ma pare che il portoghese abbia rifiutato la proposta. Così l'attenzione si è spostata su un altro portoghese, quel José Peseiro che a livello di nazionali ha già guidato Arabia Saudita e Venezuela: "E' un candidato forte, e un top manager" l'ammissione di Pinnick.