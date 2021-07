Roma, Mourinho dopo il Porto: "Habemus squadra"

È un José Mourinho soddisfatto quello che commenta l'1-1 della sua Roma contro il Porto in amichevole: "Ringrazio il Porto per lo splendido regalo (consegnato per ricordare la vittoria in Champions League del 2004, ndr) e per la possibilità di allenarci contro una squadra che inizierà il campionato l'8 di agosto, mentre noi lo inizieremo il 22. Habemus squadra, siamo uniti, siamo amici: bravi ragazzi".