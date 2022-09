Roma, Mourinho: "Dicono che sarà facile ma non è vero. Zaniolo gioca"

VERSO ROMA-HJK HELSINKI

Il tecnico portoghese verso l'HJK Helsinki: "Il ruolo di Pellegrini? Cerchiamo di farlo sentire sempre a suo agio, ne vorrei tre come lui"

© Getty Images José Mourinho non si fida dell'HJK Helsinki: "Una buona squadra, molto ben organizzata: significa che il loro allenatore è bravo. Dicono che sarà facile ma non la penso così, il livello delle squadre del nord Europa è migliorato tanto". Il tecnico della Roma per la seconda giornata dell'Europa League si affiderà a Zaniolo: "Giocherà. Non so se avrà novanta minuti ma so che sarà a un livello alto. Voleva tornare il prima possibile dall'infortunio, in questi casi conta soprattutto la testa e prima di farsi male stava giocando molto bene".

Il tecnico portoghese, nella conferenza stampa della vigilia, si è soffermato sulla posizione di Pellegrini, all'occorrenza centrocampista così come giocatore offensivo dietro le punte: "Cerchiamo di dargli un ruolo dove comunque si senta a suo agio. Come ho detto l'anno scorso, vorrei ci fossero tre come Lorenzo: giocherebbero tutti".

Ancora sulla formazione: "Domani piano B per quanto riguarda la difesa, giocano due dei tre titolari ma lascio il dubbio su chi riposerà. In porta ci sarà Rui Patricio, non mi piace la competizione tra i pali anche se Svilar ha qualità e ogni tanto giocherà. Bove sta crescendo, ogni opportunità che arriva la prende: non so se farà come Zalewski l'anno scorso. Camara giocherà, non ha ancora i 90' nelle gambe e dal punto di vista tattico sta imparando il ruolo".