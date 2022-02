Roma, Mou: "Buon mercato, più forti di dicembre. Zaniolo qui almeno fino al 2024"

VERSO ROMA-GENOA

"Pellegrini non verrà convocato per la gara col Genoa, non è ancora pornto per giocare"

Dopo la sosta la Roma riparte in campionato dal Genoa. "Sarà una partita difficile, i rossoblù hanno cambiato allenatore e tanti giocatori - ha spiegato Mourinho -. E' complicato capire che avversario troveremo in campo, ma vogliamo ottenere la terza vittoria di fila". "Pellegrini non sarà convocato, non è ancora pronto per giocare", ha aggiunto. Quanto al mercato appena chiuso, il tecnico giallorosso è soddisfatto: "Sono contento del mercato che abbiamo fatto. Oggi siamo più forti di dicembre". "Zaniolo? Qui almeno fino al 2024", ha poi aggiunto. Getty Images

"Abbiamo preso due giocatori che hanno fatto più minuti di quelli che sono usciti - ha continuato Mou parlando ancora delle operazioni messe a segno a gennaio -. Il mio obiettivo nel mercato è migliorare sempre la rosa, quindi i giocatori importanti devono rimanere con noi.

Poi qualche parola ancora sul "caso Zaniolo". "Le parole di Tiago Pinto sono state chiare su Zaniolo, è stato onesto e non vende fumo - ha spiegato lo Special One -. Non si può dire che un giocatore ci sarà al 100% in futuro. C’è bisogno di maturità nel nostro progetto. La risposta di Pinto è stata isolata dal suo discorso, ma è stata onesta". "Il futuro di Zaniolo a Roma? Se vogliamo continuare a migliorare, i calciatori importanti devono restare sempre con noi - ha proseguito -. E lui come minimo sarà un nostro giocatore fino al 2024".

Quanto al rischio di affrontare il Genoa con la testa già alla sfida contro l'Inter, Mou non ha dubbi. "Nessuno ha parlato dell'Inter, neanche pensato - ha precisato lo Special One -. Siamo concentrati solamente sul Genoa, la gara di domani è troppo importante per noi. Vogliamo prenderci tre punti col Grifone, poi penseremo alla Coppa".

Poi qualche considerazione sul possibile impiego di Vina. "Non ha giocato in Nazionale stavolta, una cosa diversa rispetto alle altre volte. È tornato felice perché la sua Nazionale ha vinto ed è praticamente qualificata per il Mondiale - ha spiegato Mou -. È tornato qui in un bel momento". "Oggi siamo una squadra più equilibrata, con più opzioni rispetto a prima - ha aggiunto -. A sinistra ci sono lui e Maitland-Niles, in una settimana così piena di impegni ci saranno minuti per tutti".

Poi un confronto tra Veretout e Oliveira e un indizio di mercato per il futuro. "Veretout si muove di più, Sergio è più un giocatore di posizioni - ha spiegato Mourinho -. Anche a centrocampo stiamo bene oggi, abbiamo tanti calciatori diversi e tante opzioni di gioco. Per migliorare ancora ci serve un regista puro, elemento che in questo momento non abbiamo".

Al momento la Roma è ancora in corsa per vincere una Coppa e conquistare un posto per la prossima Champions e Mourinho non si pone limiti. "Finché sarà possibile, proveremo a raggiungere entrambi questi obiettivi - ha precisato -. Vogliamo dare tutto in ogni competizione e continuare a lottare per arrivare quarti". "Andare in Champions sarebbe importante economicamente e anche come prestigio, ma vincere una competizione è come un virus positivo - ha continuato -. Cambia il tuo modo di essere, di pensare, di gestire le emozioni e definire i tuoi progetti. Vincere è una cosa fondamentale, sarebbe molto importante riuscirci. Vediamo cosa succederà... L'obiettivo numero uno adesso però è vincere col Genoa".