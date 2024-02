Roma, Mourinho: "La Conference il trofeo più bello della mia carriera"

LE PAROLE

Il portoghese torna sull'esperienza giallorossa: "Tante cose belle nella mia carriera, ma quella coppa..."

È passato quasi un mese dall'esonero di Josè Mourinho, ma il portoghese ha ancora parole al miele da spendere per la Roma: "I ricordi della mia carriera sono tanti, belli e brutti - le parole del portoghese -. Però se devo sceglierne uno magari dico l'ultimo. Non è il trofeo più importante che ho vinto, ma per la dimensione di gioia che ha portato dico la Conference League conquistata con la Roma. Se devo scegliere dico questo. Però ci sono state tante cose belle nella mia carriera, tante partite fantastiche da ricordare ed è impossibile sceglierne una o due".

Nei giorni scorsi Mou ha partecipato alla registrazione di alcuni spot per l'azienda Topps dedicati a Euro 2024. Insieme a lui anche diversi influencer italiani e internazionali e tra questi vi era Ohm, che sul suo canale ha pubblicato il video dell'incontro con lo Special One.

Curiosamente anche tra i ricordi negativi ce n'è uno di stampo giallorosso: "Anche i ricordi brutti sono tanti, due semifinali di Champions perse ai rigori, una finale di Europa League persa ai rigori perché l'arbitro aveva deciso che non potevamo vincere (quella col Siviglia della passata stagione, ndr). Anche i brutti ricordi sono tanti".

Infine c'è stato spazio per un aneddoto su chi ha preso il suo posto, Daniele De Rossi: "Avrei voluto De Rossi all'Inter e al Real Madrid, ma non è stato possibile. Volevo anche Totti all'Inter, nonostante l'età, e non è stato possibile. Sono sempre giocatori che vuoi allenare in carriera".