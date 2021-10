Roma, Mourinho: "Aspetto il Milan, mi piacciono le sfide contro le migliori"

VERSO ROMA-MILAN

Il tecnico della Roma conferma le esclusioni: "Diawara, Villar e Mayoral non saranno convocati"

Il successo in casa del Cagliari ha dato respiro al momento della Roma e all'Olimpico per i giallorossi di José Mourinho arriva il Milan capolista, con l'occasione sia di vincere un big match che di ottenere un risultato importante per morale e classifica: "A me piace giocare contro i migliori e penso di trasmettere questo feeling ai miei giocatori - ha commentato il tecnico portoghese -. Fa piacere giocare contro squadre che stanno giocando bene. E’ una motivazione, mai un problema".

In panchina è la sfida contro Pioli, mai incontrato prima in Serie A: "Il suo lavoro ha qualcosa di simile di quello che devo fare io qui - ha commentato Mourinho -. Ha tanto merito in quello che sta facendo, ma mi sembra che si parli di un lavoro della società: dietro di lui ci sono persone come, per dare un esempio, Maldini e ci sono una struttura stabile, una rosa che migliora in ogni finestra di mercato, un'evoluzione del club".

La linea dura contro tre giocatori della rosa continua, ha spiegato Mourinho, con le conseguenti decisioni in chiave mercato: "Diawara, Villar e Mayoral non sono convocati. In lista avrò gli stessi dell'ultima partita", confermato anche l'aggiunta del giovane Felix.

In chiave formazione il tecnico portoghese non ha voluto dare indicazioni, a partire dagli acciaccati come Mkhitaryan: "Non vi dico se giocherà o no dall'inizio, che sia titolare o no per me non fa differenza perché è uno dei miei fedelissimi, come tutti i giocatori che porto alla partita". Sicuro assente e ancora per un po' Spinazzola, il cui recupero però sta procedendo bene: "Sta bene e il processo di riabilitazione sta proseguendo bene. Chi lo ha operato è stato qui due giorni e non ci sono passi indietro. Questa cosa di dire quando giocherà o no preferisco non farla. Abbiamo notizie positive""