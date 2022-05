Roma, Mou finisce dal fisioterapista: "Un giocatore mi ha preso a calci"

Dopo il presunto calcio ad Allegri che ha infiammato il finale di Juve-Inter in Coppa Italia, un altro "pestone" sta tenendo banco sui social tra i tifosi della Roma in queste ore. Si tratta di un colpo rifilato a Mourinho. Il portoghese ha infatti pubblicato un video sul suo profilo Instagram mentre fa fisioterapia accompagnato dalla frase "Se mi vedete zoppicare o indossare le infradito sappiate che un giocatore che inizia per K mi ha preso a calci. È Karsdorp o Kumbulla?".

Getty Images