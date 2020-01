Roma, mamma Zaniolo sui cori contro il figlio: "Il karma restituisce tutto"

Francesca Costa non ci sta e risponde alle critiche che le sono piovute addosso per le foto postate sui social: "Non faccio niente di male, le postavo anche quando nessuno sapeva dell'esistenza di Zaniolo. E a Nicolò non danno fastidio, non è vero ciò che hanno scritto". La mamma del centrocampista della Roma, rispondendo ad alcuni utenti su Instagram, attacca: "Le foto che posto non sminuiscono il mio essere madre".