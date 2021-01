Roma: Madalina Ghenea smentisce la relazione con Zaniolo, la famiglia della ex svela un precedente aborto

ROMA

La burrascosa fine della relazione tra Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta si arricchisce di nuovi particolari. Una zia della ragazza ha infatti rivelato che lei era già rimasta incinta circa 7 mesi fa e che d'accordo col calciatore giallorosso aveva deciso di abortire. Dopo la nuova gravidanza, sempre secondo la famiglia di Sara, la giovane sarebbe stata "cacciata di casa nel giro di 24 ore". Una circostanza seccamente smentita da Francesca Costa, madre di Zaniolo: "È lei che se n'è andata, è venuta a prendere le sue cose e ha bloccato Nicolò". Nel frattempo, tramite una nota dello studio legale che la rappresenta, ha parlato anche Madalina Ghenea, presunta nuova fiamma del calciatore, che ha negato di avere con lui una relazione sentimentale: "L'ho incontrato una sola volta". Getty Images

Tutto parte da una confessione fatta da Sonia, zia di Sara, a Giornalettismo: "La prima volta non erano pronti, ma quel gesto li ha uniti ancora di più - ha raccontato - Poi la nuova gravidanza, lui vuole aspettare a dirlo alla famiglia e prende tempo. Appena i genitori lo scoprono corrono a Roma ed è il caos. Lei viene cacciata di casa in 24 ore e loro la abbandonano".

La ricostruzione è stata subito contestata dalla mamma del jolly della Roma ai microfoni di Radio Radio: "Noi volevamo mantenere il silenzio, le dichiarazioni di questa fantomatica zia le avremmo volute trattare per vie legali - ha detto Francesca Costa - Sara è sempre stata trattata da noi come una di famiglia, ma non appena abbiamo saputo che aspettava un figlio lui ci ha chiamato disperato. Non era più innamorato. Quando siamo arrivati da La Spezia mi sono anche offerta di accompagnarla dal ginecologo, ma lei se ne è andata e non ne ho più saputo nulla. Non è stata cacciata di casa, anzi ho saputo che ha bloccato Nicolò. Mio marito parlava con il padre di Sara. È vero che ha già abortito 7 mesi fa, mi aveva detto che non erano ancora maturi per prendere una strada di questo tipo. Anche perché mio figlio ha un caratterino non facile da gestire. Ora si prenderà le sue responsabilità, ma non è vero che noi abbiamo cambiato casa per scappare da Sara, lo abbiamo fatto più che altro per scaramanzia, perché in quella vecchia si è infortunato due volte".

LA VERITÀ DI MADALINA: "NESSUNA RELAZIONE CON ZANIOLO"

Mentre andava in scena il botta e risposta tra le famiglie dei due ex fidanzati, Madalina Ghenea diffondeva un comunicato tramite lo studio legale Bernardini de Pace, smentendo una relazione col calciatore e affermando di averlo incontrato solamente una volta: "Non sono fidanzata da tanti mesi - si legge nel post sui social che accompagna la nota - Sono una donna indipendente e fiera di esserlo. [...] Mi fa sorridere pensare che le donne debbano sempre essere viste come 'in cerca di marito', come se non abbiano valore gia da sole... E il mondo sta ad analizzare, in maniera morbosa, ogni loro comportamento sempre in questa direzione. [...] A Natale e Capodanno sono stata con le persone più care che io ho al mondo: mia madre e mia figlia. Un incontro grazie a degli amici in comune, chiacchiere, battute divertenti e risate insieme sui social (in riferimento a uno scambio di battute con Zaniolo su Instagram, ndr) in trasparenza e alla luce del sole, non esprimono un fidanzamento e non nascondono altro. Non trovate?".