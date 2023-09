Serie A, Torino-Roma 1-1: ai giallorossi non basta Lukaku, Duvan Zapata regala il pari ai granata

TORINO-ROMA 1-1

I giallorossi, in vantaggio nella ripresa con l'attaccante belga, si fanno recuperare nel finale da un tuffo vincente del colombiano

LA PARTITA

Tra i granata, reduci dalle vittorie contro Genoa e Salernitana, spicca l'assenza di Ricci, out per una noia muscolare. A centrocampo rientra Ilic al fianco di Tameze, sulla trequarti spazio ancora a Seck con Vlasic in panchina. Nella Roma, Mourinho sceglie un assetto offensivo con Dybala ed El Shaarawy (preferito ad Aouar) alle spalle di Lukaku: obiettivo trovare continuità dopo le roboanti vittorie per 7-0 sull'Empoli in campionato e quella in Europa League in Transnistria contro lo Sheriff di Tiraspol.

Pronti via e al 5' Rui Patricio è già chiamato a un super intervento sul colpo di testa ravvicinato di Duvan Zapata. La risposta della Roma non si fa attendere e 4 minuti più tardi Lukaku, lanciato in velocità da Dybala, tenta il sinistro che termina di poco a lato. I giallorossi tornano a farsi vedere al minuto 22 con un tentativo al volo di Cristante che termina abbondantemente alto dopo un rimpallo in area. Il Toro però è vivo e va alla conclusione prima con un gran destro al volo di Ricardo Rodriguez e poi con una conclusione di Radonjic che termina tra le braccia di Rui Patricio. Il primo tempo si chiude così sullo 0-0.

Nessun cambio nell'intervallo da parte dei due allenatori e dopo appena due minuti Lukaku cerca l'azione solitaria con una splendida progressione in campo aperto ma, dopo aver superato Tameze, mette al centro per l'accorrente El Shaarawy che viene anticipato all'ultimo da un attentissimo Rodriguez. Il Torino replica con un'incursione in area di Seck che lascia partire un destro che attraversa tutto lo specchio e si spegne sul fondo. Al minuto 58 la Roma va a un passo dal gol: cross dalla sinistra di Spinazzola per Cristante che sfiora la sfera quel tanto che basta per spedirla sul palo. Ma la rete per i giallorossi è rinviata solo di dieci minuti. Al 68' infatti Lukaku sblocca l'incontro con una giocata delle sue: servito al centro dell'area da Kristensen, il belga si libera di Buongiorno e scarica in fondo al sacco il pallone dell'1-0. Tra campionato ed Europa League è il terzo gol di fila per l'attaccante ex Inter. Juric reagisce inserendo Sanabria e Karamoh al posto di Seck e Tameze. I granata vanno a un passo dal pari con una deviazione sotto porta di Lazaro che spedisce sul fondo un cross al bacio di Schuurs. Ma è solo il preludio al gol: al minuto 85 infatti Zapata si tuffa di testa in area sul cross di Ilic e insacca l'1-1. Mourinho nel finale si gioca anche la carta Belotti ma non basta ai giallorossi che devono accontentarsi di un pari che complica, non poco, le ambizioni di classifica. La Roma sale infatti a 5 punti, a meno 10 dall'Inter capolista dopo solo cinque giornate. Per il Toro, a quota 8, si tratta invece di un altro passo in avanti.

LE PAGELLE

Duvan Zapata 7 - Parte bene impensierendo Rui Patricio con un colpo di testa pericoloso da pochi passi. Nel primo tempo tiene da solo in apprensione la retroguardia giallorossa. Nella ripresa, nonostante una condizione fisica non perfetta, continua a lottare su ogni pallone e alla fine i suoi sforzi vengono premiati: sul cross al centro di Ilic è sua la deviazione vincente di testa dell'1-1.

Radonjic 5,5 - Serata no per il serbo che dopo un ottimo avvio di stagione non riesce a incidere come vorrebbe. Un tiro telefonato nello specchio e poco altro.

Lukaku 7 - Terzo gol in tre partite da titolare tra campionato e coppa per l'attaccante ex Inter che sblocca l'incontro con una giocata delle sue scaricando in rete il pallone dopo essersi girato in un fazzoletto. E' il punto di riferimento offensivo della squadra di Mourinho. Svaria su tutto il fronte d'attacco e lotta su ogni pallone.

Dybala 5,5 - Non la sua migliore partita. Cerca di accendersi in un paio di occasioni ma fatica a servire Lukaku e appare un po' indietro di condizione.

Rui Patricio 6,5 - Spesso criticato, il portiere portoghese fornisce un'ottima prova. Sicuro in un paio di occasioni, salva il risultato a inizio match sul colpo di testa ravvicinato di Zapata. Non può nulla sul tuffo vincente del colombiano nel finale.

IL TABELLINO

TORINO-ROMA 1-1

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6; Schuurs 6, Buongiorno 6, Rodriguez 6,5; Bellanova 6, Tameze 6 (32' st Karamoh sv), Ilic 6,5, Lazaro 5,5; Seck 6,5 (32' st Sanabria sv), Radonjic 5,5 (10' st Vlasic); Zapata 7. A disp.: Gemello, Brezzo, Sazonov, Ricci, Gineitis, Linetty, Antolini, Soppy, N'Guessan. All.: Juric 6

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio 6,5; Mancini 6, Llorente 6, Ndicka 5,5; Kristensen 6,5 (23' st Zalewski 6), Cristante 6,5, Paredes 6, Spinazzola 6,5 (42' st Belotti sv); Dybala 5,5, El Shaarawy 6; Lukaku 7. A disp: Boer, Svilar, Karsdorp, Pellegrini, Azmoun, Celik, Aouar, Bove, Pagano. All.: Mourinho 6

Arbitro: Guida

Marcatori: 68' Lukaku (R), 85' Zapata (T)

Ammoniti: Paredes (R), Kristensen (R)

Espulsi: -

Note: recupero 1'+6'



LE STATISTICHE

• Romelu Lukaku ha segnato 59 gol nelle prime sue 100 presenzein Serie A; solo cinque giocatori hanno segnato più reti nelle prime 100 gare giocate tra quelli che hanno esordito nell’era dei tre punti a vittoria: David Trézéguet (63), Vincenzo Montella (64), Andriy Shevchenko (64), Gonzalo Higuaín (65) e Cristiano Ronaldo (81).

• Torino e Roma hanno pareggiato due degli ultimi tre match di Serie A - fa eccezione la vittoria esterna per 1-0 dell’8 aprile scorso - tanti pareggi come nelle precedenti 17 gare tra le due squadre nella competizione (12 vittorie giallorosse e tre granata completano il bilancio.

• Romelu Lukaku ha segnato in tre match di fila a livello di club tra tutte le competizioni per la prima volta dal periodo tra il maggio e l'agosto 2021 (quattro in quel caso).

• La Roma ha pareggiato tre delle ultime cinque trasferte di Serie A (2P), tanti pareggi come nelle precedenti 14 gare esterne nella competizione (6V, 3N, 5P).

• Il Torino ha pareggiato cinque delle ultime otto partite casalinghe in Serie A (1V, 2P), tanti pareggi come nelle precedenti 18 gare interne nella competizione (6V, 5N, 7P).

• Contro nessuna squadra, Romelu Lukaku ha preso parte a più gol che contro il Torino in Serie A (otto, cinque reti e tre assist - come contro il Genoa, sei reti e due passaggi vincenti).

• Duván Zapata è stato coinvolto 150 reti in Serie A (110 reti e 40 assist): dal suo arrivo nel massimo campionato italiano (luglio 2013), tra i giocatori stranieri, solamente Dries Mertens (172) Paulo Dybala (164) e Gonzalo Higuain (155) hanno preso parte a più gol del colombiano nella competizione (150).

• Ivan Ilic ha fornito due assist nelle prime quattro presenze in questo campionato, solamente un passaggio vincente in meno di quelli effettuati nelle precedenti 26 gare dello scorso torneo di A (tre).

• 100ª presenza in Serie A per Romelu Lukaku.

• Dal 2022/23, nessuna squadra ha colpito più legni della Roma tra le squadre dei maggiori cinque campionati europei considerando tutte le competizioni (38, almeno cinque più di qualsiasi altra squadra nel parziale).